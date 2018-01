10- Califórnia

Sonho americano com voo direto

Ir para a Califórnia, viver a vida (ou, pelo menos, alguns dias) sobre as ondas (apesar de gelado, o mar é ótimo para aprender a surfar), virar artista de cinema ou ser star (vai que dá certo?). A partir de amanhã, vai ficar mais fácil para brasileiros chegar até a despojada costa oeste americana. De São Paulo a Los Angeles, o novo voo direto da American Airlines (aa.com; desde US$ 1.588) será a opção para evitar longas conexões – e ainda tende a fazer os preços baixarem.

No horizonte, algumas novidades, como a reabertura do histórico Píer de Santa Monica, que passou por longa reforma para celebrar seus 125 anos. Também o Aeroporto de Los Angeles deve ganhar nova roupagem até o fim do primeiro semestre.

Entre 2012 e 2013 o número de brasileiros que visitam a Califórnia deve subir de 170 mil para 220 mil. Concorrendo com destinos como Nova York, Las Vegas e Orlando, a Califórnia tem atraído um tipo diferente de turista. Segundo Newton Vieira, representante da Califórnia no Brasil, “é um destino fly and drive muito procurado por casais e amigos”.

Ou seja, alugar um carro em Los Angeles, percorrer a Highway 1 e devolvê-lo em São Francisco, ou vice-versa, costuma ser a pedida. “Muita gente faz turismo gastronômico e de bem-estar em busca de restaurantes, vinícolas, spas e massagens”, conta Vieira. Em janeiro, aliás, haverá o California Restaurant Month, que levará os estabelecimentos a disputarem prêmios com criações culinárias em várias categorias.

E tem ainda Yosemite, esqui em Mammoth e Lake Tahoe, parques de diversão como Six Flags e Sea World… Prepare-se: visitcalifornia.com.br. / FELIPE MORTARA