10 lugares que não precisam de maquiagem

Uma curiosa corrente surgiu nas redes sociais na última semana: amigas e amigos se desafiando a tirar fotos sem maquiagem e postar para todos seus contatos. Como para revelar o que escondem debaixo do make, suas imperfeições, suas inseguranças. Mas o que se viu, na maior parte das fotos, foi uma enxurrada de belas feições que, por razões culturais ou não, se escondiam sob rímeis sombras e batons. Com a onda do Instagram em viagens, ocorre fenômeno parecido, mas em vez de maquiagem, filtros. Uma porção deles, para dar efeito, realçar o que é mais belo, esconder um detalhe indesejado ou apenas colocar uma pitada de intervenção artística. Nós, do Viagem, resolvemos apoiar a causa, mas de um jeito diferente – com uma galeria com nossa seleção de 10 lugares que não precisam de filtro. Concorda? Discorda? Mande os seus para viagem.estado@estadao.com ou no Instagram, com a hashtag #viagemestadao



Viagem sem maquiagem Nosso desafio: lugares que não precisam de retoque #viagemsemmaquiagem Ao longo de seus 60 milhões de anos sendo esculpido pelo Rio Colorado, no norte do Estado americano do Arizona, o Grand Canyon acumula título de patrimônio mundial da Unesco, além de ser um dos campeões em número de visitantes nos Estados Unidos. Desde o rio até o topo, seu desfiladeiro tem mais de 1.600 metros de altura. Do alto da passarela suspensa do Hualapai Indian Reservation é possível avistar as camadas de rocha expostas, que ganham luz especial ao entardecer. Ao longo de seus 60 milhões de anos sendo esculpido pelo Rio Colorado, no norte do Estado americano do Arizona, o Grand Canyon acumula título de patrimônio mundial da Unesco, além de ser um dos campeões em número de visitantes nos Estados Unidos. Desde o rio até o topo, seu desfiladeiro tem mais de 1.600 metros de altura. Do alto da passarela suspensa do Hualapai Indian Reservation é possível avistar as camadas de rocha expostas, que ganham luz especial ao entardecer.

Uma das grandes joias de nossa costa, o arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, é um desfile de paisagens que pedem cliques (e que dispensam filtros). Com boa parte de seu território protegido como Parque Nacional Marinho, o santuário consegue preservar para as gerações futuras sua natureza exuberante tanto dentro quanto fora da água.

Seu pôr do sol talvez seja o mais famoso do país, do alto da duna homônima. Filtro para quê? A vila de Jericoacoara cresceu muito, é verdade, mas ainda continua a atrair turistas encantados pela natureza que a cerca. Famosa pelos ventos propícios para a prática de kitesurfe, Jeri, como é conhecida pelos visitantes, tem credencial de sobra para aparecer sempre na lista das mais lindas praias brasileiras.

O que não falta espalhado pela Austrália são lugares de cair o queijo. Desde a impressionante Grande Barreira de Corais à cosmopolita arquitetura de Sydney, passando pela intrigante Eyer"s Rock, o país revela uma infinidade de lugares cativantes. Portanto, nada de retoque diante dos Doze Apóstolos, na Great Ocean Road.

De um modo geral, todo o Mar do Caribe foi abençoado com tonalidades de dar raiva. Representando todos os destinos caribenhos e sua exuberância, escolhemos as Ilhas Virgens Britânicas e suas de areias branquinhas (boas para crianças brincarem) e mar cheio de vida (perfeito para adultos mergulharem). Ah, e para ensinar aos pequenos os segredos que o mar guarda, vários pontos de snorkel. E a ausência total de tratar as imagens na volta das férias.

Depois da Patagônia, o turismo expandiu suas fronteiras ainda muito mais ao sul. A Antártida tem sido o destino gelado mais inusitado dos últimos tempos e, com pinguins, leões e elefantes marinhos no quadro, você não vai nem pensar em filtros ou Photoshop.

Árido, frio e inóspito, porém extremamente belo e cativante. Esse é o cenário da trilha até o Acampamento Base do Monte Everest, no Nepal. Uma das mais altas e fascinantes do mundo. Do ponto de partida, em Lukla, a 2.800 metros de altitude, até a base da montanha mais alta do mundo (5.440 metros), o percurso passa por vários vilarejos. A maior parte tem acesso à internet, mas se for portar no Instagram, dispense o Mayfair ou o Earlybird.

Tudo bem que de Machu Picchu você já tenha visto fotos de quase todos os ângulos. Haja imagem do santuário Inca, mas com as luzes do amanhecer e do entardecer, além das nuvens que pairam sobre o Huayna Picchu, ganha-se a possibilidade de brincar com filtros naturais, sem apelar para nenhum preto e branco ou desfocado do Instagram.

O fim do verão na Toscana dá ao entardecer matizes enlouquecedores, além de alongar as sombras, em experiências divertidas. No meio de um vinhedo, brincando de gigante, precisa mais?

Lugares que não precisam de retoque: Caminho de Torii do Santuário Fushimi, em Kyoto.

Templo Kinkaku-ji situado na cidade de Kyoto.

Começo da noite em Tóquio, próximo da estação de trem de Shinjuku, a mais movimentada da cidade.