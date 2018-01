125 anos da Torre Eiffel

Ícone do turismo parisiense, a Torre Eiffel chega hoje aos 125 anos – e em plena forma. Para celebrar a data, a administração do marco colocou em sua página oficial do Facebook, um quiz (disponível em francês e inglês) sobre a Paris na época da Exposição Universal. A torre foi projetada por Gustave Eiffel exclusivamente para o evento de 1889, e foi alvo de inúmeras polêmicas. Deveria ser desmanchada 20 anos mais tarde, mas a antena de rádio colocada pelas forças armadas em seu ponto mais alto, a 330 metros, a salvou.

Na época de sua inauguração, era preciso subir seus 1710 degraus a pé para ter a panorâmica de Paris. Hoje, três elevadores levam os visitantes para o alto, embora dois deles estejam fechados no momento. A torre passa por uma reforma desde 2008, que vai reformular o primeiro andar (veja a projeção de como vai ficar aqui). Por isso mesmo, não haverá nenhuma celebração oficial hoje. As obras têm previsão para terminar entre setembro e outubro, quando deve ser realizada uma grande festa.

Enquanto isso, quem estiver na capital francesa de 2 de abril a 17 de agosto pode fazer uma imersão no universo da Exposição Universal na época em que a torre surgiu no horizonte da cidade no Petit Palais do Museu de Belas-Artes. A mostra Paris 1900, a Cidade do Entretenimento reúne telas, roupas, vídeos e objetos para ajudar o visitante a entender a atmosfera da Belle Époque parisiense.

Mas, se você não vai visitar Paris tão cedo, dá para fazer uma visita detalhada à torre, da época de sua construção à vista panorâmica que se tem lá do alto aqui.

