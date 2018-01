3- Letônia

Riga, a capital, vai ter agenda cheia

Nunca ouviu falar de Riga? Provavelmente em 2014 você vai ouvir. A capital da Letônia foi escolhida, ao lado da sueca Umea, como Capital Europeia da Cultura do próximo ano. E, agora sim, você já deve ter ouvido falar que isso significa uma agenda cheia de atrações durante toda a temporada.

Do primeiro dia de 2014 até 17 de dezembro, os espaços públicos de Riga serão ocupados por diversas manifestações culturais. Intervenções artísticas, shows de música, exposições de arte, teatro de rua, eventos literários e cinematográficos estão entre as atividades previstas. E a maior parte delas é gratuita. A programação completa você confere no site oficial: riga2014.org.

E como chegar lá? Bem, a primeira providência seria localizá-la no mapa. A Letônia é uma das repúblicas bálticas, ou seja, é banhada pelo Mar Báltico, aquele que fica lá no norte da Europa e também é compartilhado por Suécia, Finlândia, Dinamarca, Polônia, Lituânia, Estônia, Alemanha e, claro, um pedacinho da Rússia. E, já que não há voos diretos do Brasil para a Letônia, pode ter certeza de que desses países vizinhos há.

Outra coisa: a Letônia ingressa na União Europeia a partir de 2014, quando adota o euro como moeda. E os turistas brasileiros continuam sem precisar de visto para visitar o país. A permanência é a mesma em vigência nos demais Estados da zona, ou seja, no máximo 90 dias.

Mais cosmopolita das capitais bálticas, Riga tem o centro velho tombado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade por conta de seu conjunto art nouveau, considerado eclético e autêntico, e também por sua arquitetura modernista. Um de seus cartões-postais mais emblemáticos é o Rigas Centraltirgus, o Mercado Central, às margens do Rio Daugava. Data de 1930, tem cinco pavilhões e mais de 3 mil bancas de alimentos e bebidas. Visita imperdível.

Programe-se para ir a Riga no verão, quando a cidade exibe parques verdejantes, os dias duram muito mais e são realizados passeios de barco pelo Daugava. / FÁBIO VENDRAME