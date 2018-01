3 praias econômicas para passar o fim do verão no Brasil

Ainda resta um finalzinho de verão para aproveitar depois do carnaval – e com preços em geral mais amigáveis. Veja três sugestões de praias.

Aracaju (SE). A mais discreta das capitais nordestinas é gostosa e econômica. A Orla do Atalaia tem passarela de madeira, ciclovia, artesanato e restaurantes, e opções de hospedagem entre R$ 100 e R$ 260 as diárias – tente os hotéis San Manuel Praia e Ibis. Mangue Seco fica 100 km ao sul, num bate-volta de carro alugado (mais travessia de barco). Na TAM, aéreo desde R$ 726; na CVC, pacote de 10 dias desde R$ 3 mil.

Balneário Camboriú (SC). Com baladas, o parque Beto Carrero World e nove praias na Mata Atlântica para serem aproveitadas na areia ou vistas dos bondinhos do Parque Unipraias (R$ 39), a cidade foi eleita um dos melhores destinos para ir em 2016 pelos jurados do Viagem (leia em bit.ly/top10viagem). Pacotes com 4 diárias desde R$ 1.377 no HotelUrbano.com.br.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Itamambuca (SP). Para quem tem pouco tempo ou prefere ir de carro, Itamambuca, vila em Ubatuba a 15 km do centro, é uma das praias mais gostosas do litoral paulista. No lado esquerdo há um condomínio e restaurantes; a praia é calma e familiar. No canto direito estão as ondas. Os ótimos Hostel Fazenda Itamambuca e Pousada Canto de Itamambuca têm diárias médias de R$ 200. Confira também outras praias em São Paulo: bit.ly/15praiasSP.