30 dias entre praias e ilhas ibéricas

VIAJE NA PERGUNTA

Vamos comemorar bodas de ouro em setembro na Europa. Gostamos de ilhas e praias, temos 30 dias. Temos curiosidade pelas Baleares, Canárias, pelo Algarve, por Madeira e também por São Miguel, nos Açores. Gostaríamos de saber as melhores opções de transporte para decidir o roteiro. Vamos chegar por Madri e, dois dias depois, pegar um trem a Valência. A volta será por Lisboa. (Eloísa, São Paulo)

As Baleares formam um conjunto bastante diversificado de ilhas. Ibiza é a capital das baladas (mas também tem uma zona rural sossegada). Maiorca é clássica e tem algum turismo de massa. Menorca é mais relax e Formentera, a mais agreste do grupo. De Valência vocês podem voar a Ibiza (Vueling ou Ryanair) ou pegar um ferry a Palma de Maiorca (8 horas de travessia com a Baleària). Os navios de passageiros mais rápidos entre as ilhas são operados pela Baleària, que liga Ibiza a Formentera em 30 minutos, Ibiza a Palma de Maiorca em 2h30, e Alcudia, em Maiorca, a Ciutadella, em Menorca, em 1h30. Dá para voar a Barcelona desde Ibiza (Vueling ou Ryanair), Palma de Maiorca (Vueling ou Ryanair) ou Mahon, em Menorca (Vueling).

Gran Canaria é uma ilha de paisagem árida, interior montanhoso, praias extensas e vilarejos encantadores, na costa da África. Dá para voar de Barcelona a Las Palmas em 3 horas. A blogueira brasileira Patricia de Camargo mora lá e tem um ótimo material sobre o arquipélago em turomaquia.com.

Madeira é o oposto absoluto de Gran Canaria: não tem praias, mas é um jardim. A hotelaria clássica, ao gosto da elite britânica, é um dos charmes da ilha. É possível combinar Gran Canaria e Madeira na mesma viagem: a Binter voa de Las Palmas a Funchal em 1h30. Lisboa está a 2 horas de voo.

A ilha açoriana de São Miguel tem voos diretos de Lisboa; a viagem leva 3 horas. Um ótimo guia online para planejar a sua viagem é o pt.azores.net.

Caso decidam pelas praias do continente, uma ótima pedida é voar de Barcelona a Sevilha, alugar um carro e fazer a Costa de la Luz, com base em Tarifa (onde fica a badalada praia de Bolonia, celebrizada acidentalmente no Brasil por Daniela Cicarelli) e em Vejer de la Frontera (um lindíssimo pueblo blanco perto do mar). Devolvam o carro e peguem um ônibus a Faro, para visitar o Algarve. Por lá, as bases mais charmosas são Tavira e Lagos.