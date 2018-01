4- Marrocos

Nova conexão São Paulo – Casablanca

Até poucas semanas atrás, era preciso voar até a Europa para conhecer um dos destinos mais turísticos do continente africano, o Marrocos. Não é mais: desde o dia 9 de dezembro há voos diretos entre São Paulo e Casablanca (a uma hora da capital Rabat) pela Royal Air Maroc (royalairmaroc.com; desde 8.900 dirhams ou R$ 2.500).

A medina da cidade de Fez é um dos pontos mais autenticamente ancestrais do país. A sensação de voltar no tempo, a um conto das Mil e Uma Noites, segue o visitante por toda parte. Vendedores de tâmaras e azeitonas dividem espaço com sapateiros, coureiros e ourives que negociam seus produtos – barganhar faz parte do estilo de vida local.

Outra parada obrigatória é Marrakesh, com encantadores de serpente e esfumaçadas bancas de deliciosa culinária na Praça Djemaa el Fna. De lá partem tours para Ouarzazate, porta para o Deserto do Saara, onde você poderá dormir uma noite numa tenda árabe. Mas, antes de chegar, será preciso atravessar a Cordilheira do Atlas, com picos nevados. Parece muita coisa para uma viagem só? Mais em visitmorocco.com. / FELIPE MORTARA