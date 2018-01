5- Chapada dos Veadeiros

Vá antes que o Vale da Lua seja vendido

A princípio, ninguém parecia acreditar. Mas, aos poucos, a notícia de que o Vale da Lua estaria à venda começou a provocar mais desconfianças do que certezas lá no sertão de Goiás. “Conversamos semana passada com os proprietários e eles nos informaram de que (o Vale da Lua) está à venda por R$ 5 milhões, mas ainda não havia nenhum interessado de fato”, confirmou ao Estado a chefe do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Carla Guaitanele. “O atrativo continua aberto à visitação e a entrada custa R$ 10 para visitantes a partir de 7 anos”, disse Carla. “Mas, se for vendido, não temos certeza se continuará aberto (ao turismo)”. Dizem que ali será construído um resort, mas, até agora, tudo não passa de especulação. Vida que segue.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O jeito é aproveitar a indefinição para conhecer um dos pontos mais interessantes da reserva natural, resultado da ação das águas do Rio São Miguel nas rochas acinzentadas da região por milhares de anos. Por falar em água, é isso o que a Chapada dos Veadeiros tem de mais abundante. Cachoeiras como a do Vale do Rio Macaquinho, a Almécegas e o Poço Encantado são algumas de suas muitas opções de banhos deliciosos. As trilhas também fazem parte do cardápio local, assim como cascading, arvorismo e outras atividades carregadas de adrenalina. Além de Alto Paraíso, também servem de base as cidadezinhas de Cavalcante e São Jorge – todas têm pousadinhas e restaurantes. Mais: www.icmbio.gov.br/parnachapadadosveadeiros. / FÁBIO VENDRAME