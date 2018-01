Retratos de uma Berlim iluminada

Todos os anos, em outubro, os clássicos edifícios de Berlim ganham novos ares. Entre 10 e 21 de outubro o Festival of Lights colore com projeções cerca de 70 prédios históricos e monumentos famosos da capital alemã. É um espetáculo para ser contemplado com calma. Uma caminhada pelo centro vai revelando intervenções em lugares como o Portão de Brandenburgo, a Catedral e a Torre de TV. Abaixo uma pequena seleção das primeiras noites iluminadas.

[galeria id=4676]