6 dicas viajantes do que fazer enquanto o Whatsapp está bloqueado

Este post foi atualizado em 19 de julho, às 15h43

Dois meses depois do último bloqueio, em maio, o Whatsapp está fora do ar novamente.

Vai sobrar tempo livre no mundo virtual? Temos sugestões de como aproveitar.

1. Ler as newsletters das companhias aéreas.

Aquelas que você assina para ficar sabendo das promoções, mas que deixa acumular no e-mail para ler um dia (invariavelmente quando as ofertas já caducaram). Ainda não assina nenhuma? A hora é essa

2. Consultar seu saldo de milhas

E aprender nos nossos vídeos a gastá-las da melhor forma, ou como acumular mais rápido

3. Organizar as fotos da sua última viagem

Ou das últimas. A gente sabe que seu computador está lotado de imagens que precisam ser devidamente selecionadas e organizadas – caso queira também imprimi-las, use esse site testado por nossa equipe

4. Comprar pelo site ou aplicativo os ingressos daquele museu

Sim, porque estamos todos carecas de saber que comprar online e com antecedência garante descontos, evita filas ou as duas coisas, mas quantas vezes já viajamos sem essa providência básica por pura falta de tempo (ou mania de procrastinar)? O Centro Cultural Branco do Brasil em São Paulo, por exemplo, tem aberto pré-agendamentos para suas expoisções mais concorridas. Já aproveite o embalo e reserve mesa nos restaurantes que você quer muito conhecer ou, para seguir o hype, o jantar na casa de um morador da cidade que você vai visitar

5. Planejar o próximo feriadão

Que será o 7 de setembro. Precisa de ideias? Nós temos

6. Buscar inspiração no novo site do Viagem

Já viu? Nossa página está novinha em folha e fácil de consultar, com muitas dicas, serviços e roteiros para se inspirar.