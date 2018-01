7- Orlando

Para fãs, Harry Potter em destaque

Orlando, na Flórida, encontrou há tempos o caminho para se manter sempre no radar dos turistas brasileiros: novidades em série, lançadas ano a ano em praticamente todos os parques mais famosos da cidade. Mas a de 2014 tem apelo extra, pela quantidade de fãs de cinema e livros que arrasta: a ampliação da área dedicada ao bruxo Harry Potter nos parques da Universal (universalorlando.com; ingressos desde US$ 92).

Sim, parques, no plural. A atração inaugurada em 2010, que inclui a vila de Hogsmeade, a escola de magia Hogwarts e um simulador com direito a voo e partida de quadribol, fica no Universal Islands of Adventure. Já a nova parte da atração terá lugar no vizinho Universal Studios, com espaços dedicados ao Beco Diagonal e à cidade de Londres e arredores que aparecem na série.

Também programadas para 2014 no resort Universal estão a abertura de um hotel e um incremento no City Walk, o centrinho do complexo, que ganhará restaurantes variados – cachorro quente, pizza, comida mexicana, sorvete e uma mistura de hambúrguer com sushi estão no cardápio.

Sea World. Mais conhecido como o lar da Shamu, o Sea World (seaworldparks.com; desde US$ 82) vai passar meses em festa a partir de março para comemorar seu aniversário de 50 anos. O que pode significar pinguins-de-magalhães desfilando em meio ao público do parque (há pinguins vivendo ali desde que foi inaugurada, em junho, a atração Antarctica: Emperor of Penguin). Uma parada de flamingos. Ou um ingressos surpresa dados aos frequentadores.

A principal inauguração do Sea World, no entanto, será em Tampa, a uma hora e meia de Orlando, no Busch Gardens. A Falcon’s Fury será uma torre de queda de 102 metros de altura que despencará a uma velocidade de 96 quilômetros por hora, com os frequentadores olhando para baixo.

Disney. Já pelo lado da Disney (disneyworld.disney.go.com; desde US$ 95), a novidade é para os pequenos: a mina dos sete anões, aqueles da Branca de Neve, abre as portas no Magic Kingdom, em algum momento ainda não confirmado a partir de abril.

A montanha-russa Seven Dwarf’s Mine completa a ampliação da Fantasyland, área emblemática do parque que teve sua primeira parte inaugurada em dezembro de 2012, com o castelo da Fera, uma narração de histórias feita pela princesa Bela e a gruta submarina de Ariel. / MÔNICA NOBREGA