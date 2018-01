9- Inhotim

Novidades do centro de artes mais amado do Brasil

Um ônibus saindo do aeroporto de Confins direto para o Inhotim. Outro da Praça da Savassi, no centro de Belo Horizonte, com o mesmo destino. Oito novos pavilhões para exibições de obras de arte. Instalações ao ar livre de Anish Kapoor, Michael Heizer, Giuseppe Penone, Claudia Andujar e Olafur Eliasson. Com tantas novidades programadas para estrear em 2014, é impossível deixar o centro de arte contemporânea ao ar livre mais comentado do Brasil fora da lista de melhores destinos do ano.

Inhotim foi inaugurado em 2006, em uma fazenda de acesso não muito fácil na cidadezinha mineira de Brumadinho, a cerca de 60 quilômetros de Belo Horizonte. Desde então, sua fama e seus fãs não param de aumentar. O lugar soma 1,5 milhão de visitantes (16% deles estrangeiros), dos quais 400 mil só neste 2013.

Segundo o diretor do Inhotim, Antonio Grassi, previsto para ao ano que vem há ainda vans partindo dos principais hotéis da capital mineira para facilitar vida dos visitantes – transporte é uma das dificuldades para quem quer ir até lá. Isso de olho na Copa – Belo Horizonte hospedará a seleção da Argentina.

Para quem pensou em bate-volta desde São Paulo por conta do ônibus entre o aeroporto e o Inhotim, outra novidade: um hotel butique também está previsto para ser inaugurado por lá em 2014. O Inhotel terá 44 quartos, spa e elaborada gastronomia em um projeto assinado pela arquiteta Freusa Zechmeister. Um espaço para espetáculos com capacidade para até 15 mil pessoas também sai do papel. O palco ficará em um lago e o público, em meio a árvores e plantas. Bem a cara de Inhotim (inhotim.org.br). / FELIPE MORTARA