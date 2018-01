A hora certa de comprar passagem para o réveillon

Ok, se você ainda não está convencido de que 2016 também teve coisa boa, a melhor notícia é que o ano acaba hoje. Então, feliz ano novo!

Planeja viajar no réveillon? Atenção: a segunda e a terceira semana de outubro podem ser as mais baratas para comprar passagens aéreas para passar a noite de ano-novo fora do Brasil, de acordo com levantamento do site de busca e comparação de preços de passagens Skyscanner.com. O buscador, um dos maiores do mercado com 50 milhões de visitantes por mês, comparou semana a semana os preços das passagens para o réveillon praticados pela maioria das empresas aéreas do planeta durante todo o ano de 2015. Entre os dias 10 e 16 de outubro, o preço médio foi 27% mais em conta.

Para passar o ano novo em destinos brasileiros, a segunda semana de novembro foi a mais indicada, no ano passado, para comprar o aéreo: entre os dias 7 e 13, a economia média foi de 12%.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vale deixar claro: o comparativo divulgado pelo Skyscanner.com mostra um retrato do ano passado, mas não permite afirmar que o mesmo cenário vá se repetir neste ano. Como regra geral, as companhias aéreas aconselham aos viajantes a compra de passagens para voos internacionais com três meses de antecedência, em média.

No caso das viagens nacionais, a recomendação é de antecedência entre dois meses e 21 dias. Ter flexibilidade nas datas de ida e volta e tentar voar em dias de menor movimento, como o meio da semana e os miolos de feriados, e em horários que ninguém quer, como os embarques no meio da madrugada, são boas estratégias de economia. Para os próximas Natal e ano-novo, que caem em pleno fim de semana (sem dias a emendar, portanto), o fim da tarde dos dias 24 e 31 e as primeiras horas da manhã de 25 e 1º de dezembro devem render alguma economia.

Leia mais: Saiba o melhor momento de comprar passagens aéreas, cruzeiros, hospedagem e mais