A inesquecível ‘Janela Azul’

Por Nathalia Garcia

Foi com espanto que recebi a notícia do desabamento da Janela Azul, famoso ponto turístico de Malta, na quinta-feira. As memórias de 2014 vieram à tona, assim como a reflexão de que nada é eterno. Foram quatro dias entre setembro e outubro daquele ano dedicados a conhecer o local de colonização britânica, um deles integralmente reservado para ir a Gozo apreciar a bela formação rochosa da ilha.

A programação levava em conta mais de duas horas de deslocamento de St. Julian’s – onde estava hospedada – até a extremidade de Gozo, e confesso que até pensei em deixar para uma próxima visita. Ponderei que esse retorno pudesse nunca ocorrer, e a incerteza me deu ânimo. Jamais passou pela minha cabeça que eu poderia voltar a Malta, mas que a Janela Azul não estaria lá.

Janela Azul de Malta desmorona após fortes ondas Darrin Zammit Lupi/Reuters e Domenic Aquilina/EFE Ícone de Malta A Janela Azul, formação natural que era um dos principais cartões-postais de Malta, desabou nesta quarta-feira (8/3), após fortes ondas atingirem o local, depois de uma tempestade. Na montangem, é possível ver o antes e o depois do local A Janela Azul, formação natural que era um dos principais cartões-postais de Malta, desabou nesta quarta-feira (8/3), após fortes ondas atingirem o local, depois de uma tempestade. Na montangem, é possível ver o antes e o depois do local

A área foi ponto de filmagem de filmes como Fúria de Titãs (1981) e também da série Game of Thrones, da HBO. O primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat, disse no Twitter que a notícia é "devastadora"

Com 50 metros de altura, a formação rochosa vinha sofrendo grande desgaste natural nos últimos anos. Segundo o ministro do Meio Ambiente de Malta, José Herrera, vários estudos haviam evidenciado que nenhuma intervenção humana preventiva poderia evitar o colapso. "Esse triste dia chegou", disse no Twitter o primeiro-ministro maltês. O governo de Malta chegou a estipular recentemente uma multa e proibir turistas de atravessar por cima do arco - como se vê nesta foto, de setembro de 2016.

Segundo o jornal Times of Malta, um morador da região viu como as ondas batiam forte sob o arco, que desabou por volta das 9h40 (horário local, 13h40 em Brasília). "De repente, o arco caiu no mar com um forte estrondo, provocando uma grande espuma. Quando a espuma desapareceu, a ponte também se havia ido", disse Roger Chessnell,que havia ido ao lugar para tirar fotos.

Anton Refalo, ministro da Ilha de Gozo (onde ficava o monumento natural), disse que os moradores sentem como se "tivessem perdido uma parte de si mesmos". O líder do Partido Nacional de Malta, Simon Busuttil, declarou no Twitter que o país perdeu um "ícone de beleza natural".

Esculpida pela ação do vento e das ondas do Mar Mediterrâneo ao longo dos séculos, a rocha calcária serviu como pano de fundo na cena de Game of Thrones onde os personagens Daenerys Targaryen e Khal Drogo se casam. Veja mais notícias sobre viagem aqui.

Dois ônibus, uma travessia em ferry boat de aproximadamente 25 minutos, um terceiro ônibus e, finalmente, estava lá. Parti sozinha e cheguei com um amigo italiano a tiracolo. Um dia quente, de céu azul, e marasmo. A piscina natural formada quase aos pés do cartão-postal era – e continua sendo – um dos pontos preferidos dos mergulhadores. Algumas ou muitas fotos depois, passei o tempo observando o movimento e admirando o horizonte.

Decidi, então, explorar os arredores e ali entrei em um pequeno barco (bem precário, é verdade). Giovanni, o amigo italiano, titubeou, mas acabou aderindo à aventura. E não se arrependeu. Descobrimos os mais variados nuances de azul turquesa naquelas águas e olhamos pelo outro lado da Janela. A tranquilidade me fez esquecer que levaria mais duas horas de volta até St. Julian’s.

As lembranças continuam vivas dois anos e meio depois. Perdi contato com Giovanni, mas voltamos a ficar conectados nesta quinta-feira. Em seu Facebook, o italiano compartilhou uma foto na Janela Azul, tirada por essa brasileira durante um mochilão pela Europa. O que nos resta agora é a gratidão por ter conhecido a inesquecível ‘Janela Azul’.