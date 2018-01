A magia da Disney vai chegar à China

Depois de longa espera, a Walt Disney anunciou hoje que a turma de Mickey e Minnie Mouse vai aterrissar em terras chinesas. O tão planejado parque temático Disneylândia Xangai vai custar a bagatela de 24,5 bilhões de yuans (US$ 3,7 bilhões) e abrigará o maior castelo de fadas Disney do mundo, além de um gigantesco lago de 405 mil metros quadrados.

Para comemorar a novidade, o casal de ratinhos, tipicamente caracterizados com roupas chinesas tradicionais, subiram ao palco ao lado de Cinderella e Branca de Neve. Apesar de manter o estilo ‘reino mágico’, o parque terá adaptações especificamente para a China.

Sua área total será de 3,9 quilômetros quadrados, em uma região do subúrbio oriental de Xangai. Além das atrações já conhecidas, contará com outras exclusivas, hotéis temáticos, área de alimentação e lojas. A empresa estima que o complexo estará pronto em cinco anos – e, com ele, espera atrair 7,3 milhões de visitantes por ano.