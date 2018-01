A mancha de óleo e as praias da Flórida: tire suas dúvidas

O Visit Flórida, órgão oficial de turismo do Estado norte-americano, acaba de colocar no ar um hotsite exclusivo para informar os turistas sobre o avanço da mancha de óleo nas praias da região. Na página Florida Live, viajantes como você postam suas fotos e vídeos (via Facebook) para mostrar ao mundo como estão as praias do Estado.

Você pode ainda encontrar respostas para as dúvidas mais comuns, como a segurança de viajar para a Flórida neste momento, as condições de banho e a trajetória da mancha resultante do vazamento na plataforma da British Petroleum no Golfo do México.

Leia mais detalhes na próxima edição do Viagem, em 22 de junho.