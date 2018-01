A pedidos, a Escandinávia

Dois leitores pediram, nas últimas semanas, dicas sobre a Escandinávia. Para ajudar na viagem da Felícia e do @atlasimoveis, postamos aqui algumas das reportagens já publicadas sobre os destinos.

ESTOCOLMO

Skogskyrkogården,Gamlastan, Slottsbacken, Österlånggatan. Não deixe que esses nomes assustem você na hora de planejar uma visita a Estocolmo. Pequena, plana, organizada e lotada de gente que fala inglês melhor que muito britânico, a capital sueca é incrivelmente amigável para turistas. No verão, é possível caminhar entre um bairro e outro – ou melhor, entre uma ilha e outra, já que se trata de um arquipélago – e descobrir como história e modernidade se misturam cidade afora.

De um lado, estão as construções antigas, muitas do século 15, preservadas pelo fato de o país não ter sido bombardeado nas Guerras Mundiais. De outro, lojas de design e bares nunca vistos, como o IceBar, onde você se sente num filme de ficção científica, cercado de gelo por todos os lados. Uma boa idéia é começar a conhecer Estocolmo pela Gamla Stan, a cidade velha, toda calçada de seixos. Não se preocupe muito com o mapa e vá caminhando pelas ruazinhas medievais. Em pouco tempo, você vai se deparar com palácios e construções grandiosas em meio a casas antigas de parede cor de terra, que hoje abrigam ateliês e simpáticos cafés.

O Palácio Real é parada obrigatória. O antigo forte foi transformado em residência real em 1670 e, com mais de 500 cômodos, é um dos maiores do mundo. Tente estar por ali ao meio-dia, quando ocorre a troca da guarda – menor e menos enfadonha do que a inglesa. Com uniformes azuis e capacetes dourados, os soldados são mais simpáticos e “acessíveis” que seus colegas britânicos. Continue o passeio até a charmosa Stortorget, a praça mais antiga de Estocolmo, onde estão a Bolsa de Valores e o museu do Prêmio Nobel. Para quem gosta de igrejas, as mais interessantes são a Storkyrkan e a Tyska Kyran.

Em seguida, para descobrir o porquê de Estocolmo ser apelidada de “a Veneza da Escandinávia”, caminhe pela margem do canal – da Skeppsbron, ainda em Gamla Stan, siga até a Strandvägen, espécie de boulevard onde os abastados moram e guardam seus barcos.

Outra boa dica é visitar o Red Boat Mälaren – albergue que fica dentro de um barco ancorado perto do centro histórico. Para quem não quiser se hospedar por lá, vale uma parada para comer ou beber algo.

Perder umas horas no SoFo (sul de Folkungagatan) é uma boa pedida para os jovens. Como todo bom Soho, o bairro é animado e cravejado de lojas e cafés. Um programa mais família é visitar o Skansen, um zoológico/museu a céu aberto, onde é possível observar como viviam os suecos antigamente e ver alces, ursos e outros animais pouco conhecidos dos brasileiros. (Mariana Della Barba)

COPENHAGUE

Uma ilhota de nome impronunciável (Sjælland), criada ainda em meados do século 12, e com uma história bem conservada. Considerada a capital cultural da Escandinávia, exporta arquitetura, design e estilo de vida. Embora pequena, a Copenhague de hoje vende bem sua mistura de passado viking e modernidade, talvez como nenhuma outra cidade da região.

O traço medieval se conserva nas ruelas do centro da maior cidade dinamarquesa e, principalmente, no desenho do porto. Ali perto, em Nyhavn, o encantamento dá o ar da graça mais uma vez, ante a visão das casinhas pintadas de cores alegres.

Copenhague tem essa peculiaridade: o frio ajuda a criar uma atmosfera de sonho entre seus prédios de arquitetura rococó, neoclássica e moderna. Afinal, esta foi a morada do escritor Hans Christian Andersen (1805-1875), autor dos livros O Patinho Feio e A Pequena Sereia – símbolo da Dinamarca, cuja estátua em Langelinie faz o visitante caminhar contra o vento para vê-la de perto, sobre as águas.

Sua vocação comercial vem dos tempos que era entreposto de mercadores. Hoje, são os turistas que invadem as ruas – basta ver a Strøget, uma sucessão de ruas que partem do prédio da Prefeitura e têm a missão de tentar os olhos e o bolso. Magazin du Nord, a loja de design Illums Bollighus, grifes Gucci, Chanel e Louis Vuitton dividem atenções com antiquários e butiques que só existem lá, principalmente nas imediações da Rua Ostergade.

No verão, a região, que já é agitada à noite, fica repleta de artistas de rua. Os guias orgulham-se ao dizer que, nesta cidade de pouco mais de 1 milhão de habitantes, há oito restaurantes estrelados no Guia Michelin. Há, portanto, boas opções para quem não tem limite no cartão de crédito. Mas o smørredbrød, sanduíche tradicional, é encontrado em muitos bares e lanchonetes de Copenhague por algumas poucas coroas.

A maior atração da cidade é o Tivoli, um parque com “P” maiúsculo, localizado ao lado da estação central de trem. Dentro de seus portões de ferro, cercado de altos muros, há 82 mil metros quadrados repletos de restaurantes, casas de espetáculo, lojinhas de souvenirs e brinquedos de parque de diversões, como a roda gigante mais antiga do mundo. Ganha da Disney em longevidade: foi construído em 1843 por Georg Carstensen, um oficial do exército. Olívia Fraga

