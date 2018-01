A Salvador de cada um

Nos bares ou nos ateliês, os baianos revelam uma de suas principais características: a simpatia. Aproveite para papear, mas não perca a hora – você vai precisar assistir ao pôr do sol

Há pouco mais de um mês, um grupo de 30 jovens jornalistas, integrantes da 24 .ª turma do Curso Estado de Jornalismo, desembarcou em Salvador. Entre uma série de compromissos agendados, a missão: encontrar, em apenas duas horas, uma atração interessante, curiosa, enfim, bacana o suficiente para passar no crivo da equipe do Viagem e chegar até você, leitor.

Aparentemente, pode parecer fácil numa cidade com tantos belos atributos como a capital baiana. Mas qual seria a graça em indicar pontos como a Igreja do Senhor do Bonfim ou o Elevador Lacerda, óbvios até para um turista de primeira viagem?

Sem conhecer a cidade, mas com um olhar apurado para o novo, eles superaram o desafio: de todo o material colhido, 24 dicas foram selecionadas, para você testar já neste verão.

É possível, por exemplo, descansar das andanças pelo Pelourinho tomando um café enquanto avista a Baía de Todos os Santos. Ou, contaminado pela baianidade, trançar o cabelo e voltar para casa com um visual bem diferente.

Inevitavelmente, alguns clássicos acabaram entrando na lista, como o Mercado Modelo, que teve certos estandes destacados para você ir logo aonde interessa. Afinal, a gente sabe que você não vai resistir em dar uma passadinha por lá.

