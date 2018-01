A trajetória do Bayern, agora em exposição

Bruna Tiussu

Melhor seria se o troféu de campeão da Champions League 2012 fosse destaque principal do novo Bayern Munich Adventure World. Porém, quis o destino – com a ajuda da destreza de Drogba e os pênaltis bem aproveitados do rival Chelsea – que o time alemão se contentasse com o vice-campeonato. Nada que mudaria os planos do tal espaço, que segue a agenda e será inaugurado amanhã, dia 25, na casa do Bayern, a Allianz Arena.

A ideia é contextualizar a história do clube destacando seus principais momentos, títulos – a equipe já foi quatro vezes campeã da Champions -, partidas disputadas, jogadores atuais e outros que passaram por lá. Para isso, mais de 2.600 itens estarão expostos, entre troféus (está lá o de melhor jogador do mundo concedido pela Fifa a Lothar Matthäus, em 1991), uniformes e bolas que protagonizaram as grandes finais e clássicos já disputados.

Também haverá espaço para uma espécie de calçada da fama, com estrelas assinadas pelos craques que marcaram a trajetória da equipe alemã, além de uma réplica do estádio e fotografias em tamanho real de alguns jogadores, como por exemplo Philipp Lahm, jogador revelado pelo Bayern, um dos ídolos da torcida e da seleção alemã.

Coleção de troféus do Bayern

Réplica em miniatura da Allianz Arena

Imagens dos jogadores em tamanho real

Quadro com os craques que já passaram pelo time. Fotos: Christof Atache/AFP