A um passo de Santiago

Não parece que foi ontem que partimos da França. Parece ter sido há uma eternidade. O tempo e as sensações se misturam e dão a esta vivência uma intensidade inédita. E, pela dificuldade de compreender a complexidade da experiência pela qual passamos é que não tenho a sensação de que chegaremos amanhã a Santiago. Simplesmente caminhei os últimos dois dias sem aceitar esse fim.

Os últimos 120 quilômetros do Caminho de Santiago conseguem reunir alívio e tristeza na mesma dor e no mesmo sorriso. O alívio é o mais irracional dos sentimentos, pois será em breve sufocado pela saudade. A dor física dará lugar ao peito metafórico que sofre. E a tristeza começa ao pensar na rotina de ficar sem o Caminho como rotina, como máquina que fazer pensar, usina de transformação.

De Sarria em diante, a cara do Caminho mudou. Os peregrinos se transformaram em turistas que lotam acostamentos, trilhas estreitas e pequenos bares e inúmeros comércios. Um leitor disse tratar-se de um “passeio na Disney”. E ontem tive certeza, ao avistar um caminhante com uma capa amarela com o Mickey impresso nas costas. Até peregrino de guarda-chuva tinha. Na verdade, foi o dia mais vazio, pois com chuva ao longo de horas, “turisgrino” (mistura de turista e peregrino) não sai do hotel – ou vai de ônibus até a próxima cidade. Hoje percebi que é melhor aceitar – e o dia foi bem mais leve.

É estranho sentir que essa pedras e cascalhos, árvores com folhas a cair e setas amarelas pintadas em paredes descascadas me pertençam mais do que ao meu companheiro de caminhada que não andou 20% do que eu andei, mas será tão peregrino quanto eu ao fim da jornada. (Explica-se: para ganhar a compostela, o certificado do peregrino, é preciso caminhar no mínimo 100 quilômetros.)

Devem ser sintomas de saudade do Caminho. Seus últimos dias têm bosques belíssimos, pastos com flores e lojas e mais lojas oferecendo carimbos na credencial do peregrino. O turista quer voltar pra casa com seu diploma de peregrino. Enquanto o peregrino de verdade só quer que o Caminho nunca se acabe.

Cada passo devolve em troca paisagens, sabores, conversas e histórias únicas. A condensação delas é que fazem o Caminho ser o que é. Diferente, impactante e transformador para cada um. Estar na pequena O Pedrouzo, a apenas 20 quilômetros da Catedral de Santiago de Compostela, ajuda a redefinir o comprimento de 20 quilômetros e a consolidar a ideia de entrega e dedicação, dissolvida por vários dias. Não pensei diariamente em Santiago nem em chegar logo a cada vez que avistava concha ou seta amarela. Era apenas uma direção.

Caminho de Santiago: a jornada Filipe Araujo/Estadão Chegada Vista da cidade de Santiago de Compostela com a Catedral ao fundo: ali estaria enterrado o apóstolo Tiago Vista da cidade de Santiago de Compostela com a Catedral ao fundo: ali estaria enterrado o apóstolo Tiago

Vista da Catedral de Santiago de Compostela, que está sendo restaurada: ali estaria enterrado o apóstolo Tiago

Operário trabalha na Catedral de Santiago de Compostela, em obras: ali estaria enterrado o apóstolo Tiago

Torre da Catedral de Santiago de Compostela, que está passando por restauração: ali estaria enterrado o apóstolo Tiago

Os Peregrinos Mark e Angela percorrem o último trecho do Caminho de Santiago, entre Santiago de Compostela e Finisterra

Sombra de peregrino no trecho entre Santiago de Compostela e Finisterra

Vida cotidiana no trecho final do Caminho de Santiago, entre Santiago de Compostela e Finisterra

Paisagem bucólica no trecho entre Santiago de Compostela e Finisterra

Avelãs enfeitam o chão no trecho entre Santiago de Compostela e Finisterra

Cruz de Finisterra, que marca o fim do Caminho de Santiago

Os jornalistas Filipe Araujo (à esq.) e Felipe Mortara em Finisterra, na etapa final do Caminho de Santiago

Peregrinos no amanhecer do dia no trajeto entre Mansilla de las Mulas e Leon

No detalhe, a silhueta de um peregrino durante o Caminho.

Peregrinos na chegada a Santa Catalina de Somoza

Um dos ultimos templários do Caminho de Santiago, Tomas Martinez de Páz. Ele é o anfitrião da Ordem del Temple em Manjarim, próximo a Cruz de Ferro

No Caminho, é possível topar com um monte de construções antigas.

Ao longo do Caminho, os peregrinos recebem estímulos para que continuem a jornada. Como esta placa, que foi modificada para dizer "não pare".

No Caminho de Santiago, as setas amarelas indicam para onde os peregrinos devem ir.

Peregrinos na chegada de Rabanal del Camino

O peregrino Osmar, que, volta e meia, acompanha Filipe no Caminho

Ponte de Itero de Vega no trecho entre Castrojeriz e Fromista

Trecho entre Hornillos del Camino e Castrojeriz

Parada em San Vicente de La Sonsierra para acompanhar desde a colheita até o engarrafar na vinícola Contador.

Em Puente La Reina, os repórteres passaram por lindas vinícolas. Até agora, já tiveram a oportunidade de degustar amoras, nozes, maçãs e pêssegos colhidos direto dos pés.

Peregrinos deixam de tudo pelos pontos de indicação. O mais curioso foi essa bota.

No trecho entre Estella e Los Arcos, em Navarra, pausa para beber vinho direto da 'fonte'.

O município de Estella, em Navarra, tem construções encantadoras.

O lindo bosque que une Roncesvalles a Zubiri faz mal aos joelhos – abuse do cajado e dos bastões de caminhada.

A Ponte dos Peregrinos, em Puente la Reina, rende belos cliques.

Numa média de 22 quilômetros diários, nada foi pior do que o primeiro dia, relata Felipe Mortara.

Na subida para Obanos, crianças trocam limonada por donativos. Praticamente todos os peregrinos param por lá.

No trecho entre Puente La Reina e Estella, vemos o símbolo de Santiago na ponte que passa por cima do Caminho

Na terceira noite, ibuprofeno e pomadas já se fizeram necessários e quase anularam as dores no dia seguinte. "Mas há um cansaço acumulado", diz Mortara.

Mortara caminhou depressa no primeiro dia para garantir lugar no albergue público enquanto Araújo ficou para trás fazendo imagens como esta.

Os repórteres Felipe Mortara e Filipe Araújo começaram o Caminho de Santiago em Saint-Jean-Pied-de-Port na segunda-feira, 21, rumo a Roncesvale.

Ao longo destes 28 dias caminhando por 800 quilômetros, pudemos perceber o quanto a mente pode esvaziar e encher durante um processo de imersão física, espiritual, religiosa e histórica. O ritmo de cada um e a forma de perceber o caminho é distinta para cada peregrino, por isso novos grupos se formam e se firmam o tempo todo. Por isso, Filipe (fotógrafo e videomaker que me acompanha) e eu andamos alguns dias separados, numa boa. Coisas que ocorrem naturalmente com muitos peregrinos, assim como pegar um ônibus em alguns trechos, como fiz entre os 4o quilômetros de León a Astorga. Vivemos a experiência peregrina com suas variáveis naturais. E isso nos orgulha.

O que o Caminho traz de aprendizado e sofrimento já existe naturalmente quando se propõe alguém a peregrinar. Não é necessário impor-se mais flagelos do que os que já vêm com o percurso. Se usar um calçado mais confortável, carregar menos peso, despachar a mochila ou pegar ônibus em um trecho em que não esteja se sentindo bem, tudo bem. Você não é menos peregrino do que ninguém. A questão é a entrega, a dedicação, tentar cumprir o percurso e não partir apenas atrás da Compostela para enquadrar e pendurar na parede. Assim chegamos ao último dia, caminhando juntos, com previsão de dia lindo e uma saudade que já brotou. Não conte a ninguém, mas estou cogitando olhar as setas amarelas amanhã, rumar ao lado oposto. E evitar chegar a Santiago. Difícil aceitar o fim do Caminho.

