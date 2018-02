Acervo do Museu da Língua Portuguesa vai circular pelo interior de São Paulo

Pela segunda vez, parte do acervo do Museu da Língua Portuguesa irá circular por cinco cidades do interior paulista e uma cidade do litoral. A mostra itinerante Estação da Língua Portuguesa levará um pedacinho da instituição dedicada à língua portuguesa primeiro para Tatuí, depois para Santos, Rio Claro, Taubaté, São Carlos e Bauru.

O projeto ocorre enquanto o museu, fechado desde dezembro de 2015 por causa de um incêndio, passa por reformas. A ideia é contar a história da língua, as diferenças que ela assume nos lugares do mundo onde é falada, trazer ao público as formas diversas com que o português pode se expressar, como por meio da literatura e da poesia. Tudo com a tecnologia e a interatividade que o museu sempre apresentou.

E a mostra também traz coisas novas além de parte do acervo. “Voltamos a viajar e com novidades, teremos um totem na praça em frente ao acesso da exposição que é uma grande estrutura metálica com painéis que apresentam uma prévia do conteúdo e o segmento ‘O que nos une’, espaço que apresenta o mundo lusófono e que foi especialmente pensado e produzido para este tour pelas cidades paulistas” explica o arquiteto e sócio da Arquiprom, Fernando Arouca.

A viagem da qual fala Arouca começa na Torre da Estação da Língua Portuguesa, seguida pela ala ‘As Origens’, onde o cenário remete o visitante a uma estação de trem. As boas-vindas são dadas por versos de Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade e Arnaldo Antunes. Segue-se a ela uma verdadeira viagem pelas rotas marítimas, quando a ocupação, exploração e colonização portuguesa acabaram por difundir a língua para diversas partes do mundo.

Na ala ‘Desembarque’ dá para saber um pouco mais sobre o percurso do idioma no Brasil, chegando até o novo acordo ortográfico. Enquanto isso, a ala ‘Os Trilhos’ foca nas palavras que o português acabou por incorporar no Brasil ao longo do tempo.

E ainda há o vídeo Sotaques, com texto O Paraíso são os outros, de Valter Hugo Mãe, mostrando diferentes sotaques da língua portuguesa no mundo e abrindo a ala ‘O que nos une’. Ali, um painel interativo apresenta dados dos países que fazem parte da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa): Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.

A exposição Estação da Língua Portuguesa começa em Tatuí no dia 23 de fevereiro e fica até 24 de março. A ideia é que ela percorra as seis cidades ao longo do ano, já que a previsão de reabertura do Museu da Língua Portuguesa é apenas em 2019.

Serviço Estação da Língua Portuguesa em Tatuí

Data: De 23 de fevereiro a 24 de março.

Horário: de segunda a sábado, das 9h às 17h.

Local:​ Centro Cultural de Tatuí (Praça Martinho Guedes, 12).

Entrada gratuita