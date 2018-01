Acesso ao Cristo é interditado

O bondinho do Corcovado que dá acesso ao Cristo Redentor, ponto turístico mais famoso da capital fluminense, está fechado por tempo indeterminado. A decisão foi da Defesa Civil do Rio de Janeiro, devido aos deslizamento de terra causados pelas fortes chuvas da semana passada.

Os deslizamentos destruíram parte do caminho do trem do Corcovado, além de terem afetado as ruas por onde sobem os veículos rumo ao Cristo. Calcula-se que a remoção de toda a terra pode demorar até seis meses.

Quanto ao bondinho de acesso ao Corcovado, técnicos farão uma nova avaliação ainda hoje para verificar se o trem tem condições de voltar a operar ou se permanecerá interditado.