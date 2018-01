Aérea do Chile vai ampliar oferta de voos entre Santiago e São Paulo

Na esteira do esperado aumento de demanda por causa da Copa do Mundo, a companhia aérea chilena Sky Airline vai começar a operar no Brasil a partir de 30 de março. A princípio a empresa vai oferecer um voo diário na rota Santiago–São Paulo–Santiago, sem escala, com saída da capital paulista às 7h15 e chegada ao Chile às 11h20. No trajeto inverso, a chegada ao Brasil vai ocorrer às 6h25.

As viagens serão feitas a bordo de um modelo Airbus A319, para 150 passageiros, com tarifa de ida e volta cotada a partir de US$ 298 (R$ 690,50), mais taxas. Segunda maior empresa área chilena, a Sky Airline também já avisa que a partir de junho vai colocar mais um voo na mesma rota em horário a ser definido.