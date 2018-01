AEROPORTOS DE DIVERSÃO

Olá Mr. Miles. Li outro dia em uma reportagem que alguns aeroportos do mundo se transformaram em verdadeiros parques de entretenimento para os passageiros. Alguns têm cinemas, salas de jogos interativos, shopping centers e até parques aquáticos. Na sua opinião, isso torna mesmo as longas esperas por atrasos de voos ou por quaisquer outros motivos menos penosas para os passageiros?

Andreia de Mattos Caldeira, Barueri, SP

In fact, Andreia: a necessidade de povoar os aeroportos de atividades suplementares é um resultado direto do crescimento da burocracia e da ineficiência no despacho de passageiros. O aeroporto de Frankfurt, by the way, oferece até um cassino para quem perdeu a esperança de embarcar — e, of course, ainda quer perder uns trocados.