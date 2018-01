Fontana di Trevi, ainda em restauro, ganha passarelas para turistas

É verdade que ela ainda não está tinindo e nem com aquele capricho todo que abrigou a inesquecível cena de amor entre Marcello Mastroianni e Anita Ekberg em A Doce Vida (1960), de Federico Fellini. Mas a Fontana di Trevi, um dos ícones de Roma, fechada para trabalhos de restauração desde junho, aos poucos vai se abrindo. As obras continuam até o fim de 2015, porém, os turistas mais ansiosos já podem respirar aliviados. Foram inauguradas nesta sexta-feira passarelas provisórias que permitem acompanhar os trabalhos de revitalização do monumento, orçados em cerca € 2,13 milhões (R$ 6,44 milhões).

As pequenas pontes instaladas ao longo da Plaza di Trevi têm acesso gratuito, como era antes da reforma. A grande novidade é uma banheira simbólica colocada diante das passarelas para que uma velha tradição não seja interrompida. Além de tirar fotos – apesar de alguns andaimes no horizonte -, os visitantes ainda podem jogar moedinhas na fonte, virados de costas, sobre o ombro direito (para garantir, dizem, que voltem à Cidade Eterna). Ainda que não seja no recipiente original, acreditar é o que vale. Os cobres arrecadados serão doados para a Fundação Caritas.

Trata-se de uma reforma interativa da linda série de esculturas desenhadas por Gian Lorenzo Bernini e executadas por Nicola Salvi, em 1735, portanto, nada de horrorosos tapumes de madeira. O material utilizado é um acrílico transparente, limpado diariamente para que o pó não impeça a visão dos visitantes. Outra novidade bacana da obra são duas grandes telas instaladas de cada lado da fonte exibindo trechos cinematográficos registrados ali – com destaque para a obra-prima de Fellini.

Portanto, a partir de hoje, ainda que não a veja em sua plena forma, nenhum visitante de Roma perderá a Fontana di Trevi e sua carroça de Netuno guiada por Tritões com cavalos marinhos que representam os estados de ânimo do mar. O prefeito de Roma, Ignazio Marino, destacou na inauguração das passarelas que “é fundamental a manutenção de monumentos icônicos para preservar a arqueologia, arquitetura e as obras de artes romanas”. (Com EFE)