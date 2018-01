Ainda há pacotes com ingressos para assistir Madonna

Foto: Ben Job/REUTERS

A rainha do pop, Madonna desembarca mais uma vez no Brasil para três shows nos dias 1, 4, 5 e 9 de dezembro respectivamente no Rio de Janeiro, São Paulo – 2 shows – e Porto Alegre. Boa parte dos ingressos para a turnê MDNA já esgotaram, mas se você quiser aproveitar o espetáculo como desculpa para dar uma esticadinha e curtir uma destas cidades ainda há pacotes com hospedagem, ingresso e transfer.

Na TAM Viagens há opções que incluem transporte aéreo, hospedagem com café da manhã, traslados hotel/show/hotel e ingressos no setor que o fã preferir. Há preços pré-fixados para saídas de Brasília, Salvador, Cuiabá e Belo Horizonte. Da capital mineira, por exemplo, uma noite com hospedagem em São Paulo no hotel Slaviero Slim Congonhas, há preços a partir de R$ 2.182, com ingresso em Pista Premium – setor já esgotado para compra nas bilheterias.

Para fãs que moram na capital paulista e entorno, haverá o Esquenta, que oferecerá uma recepção no Club A (dentro do hotel Sheraton WTC), com coquetel de canapés e open bar. Ingresso (pista premium ou pista), estacionamento, traslado (Club A/estádio do Morumbi/Club A) e festa exclusiva pós-show são outros serviços inclusos. Também é possível adicionar uma noite de hospedagem no mesmo hotel, com café da manhã. Maiores informações no site da TAM Viagens.