Terminado o prazo, ainda há passaportes retidos

Termina hoje o prazo determinado pelo próprio Consulado dos Estados Unidos em São Paulo para devolver os passaportes de brasileiros retidos no órgão desde os primeiros dias deste ano. Mas ainda há quem não tenha recebido seu documento – e acumula prejuízos por isso.

Com viagem a Nova York programada para hoje, Regina Aissa e a sobrinha de 12 anos, Maria Teresa Aissa, foram obrigadas a adiar o embarque para o dia 5 de fevereiro. Tiveram de pagar cerca de R$ 300 para remarcar os bilhetes, que foram comprados apenas depois das entrevistas para obtenção do visto. O passaporte de Maria Teresa, que fez a entrevista dia 11 de janeiro, foi devolvido pelo correio ontem, dia 28. Mas Regina, entrevistada no dia 14, ainda não teve notícias do seu.