Ainda os pacotes para a Copa

Ainda a respeito da Copa na África do Sul, a empresa aérea Emirates começou ontem a vender pacotes com o menor valor entre os disponíveis no mercado brasileiro: a opção com cinco noites em hotel três-estrelas e ingresso para assistir a um jogo sai por US$ 4.750. Até agora, o preço mais amigável era de US$ 5.695, para três noites (este blog já trouxe um post sobre o assunto).

O voo, claro, fará escala em Dubai. Com a possibilidade de o torcedor esticar sua estada na cidade, antes ou depois da Copa, sem aumento no valor da passagem aérea.

“Desta forma, a ida à Copa se torna uma viagem familiar, com mais possibilidades de lazer para a mulher, os filhos”, disse o diretor geral para o Brasil da Emirates, Ralf Aasmann.

Outro diferencial é que os pacotes da Emirates incluem o valor do ingresso no preço total pago pelo turista – que pode chegar a US$ 51.150, para 32 noites e entradas para 16 jogos, mais quartas de final, semifinal e final.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os pacotes estão à venda pela operadora Ambiental, porque a Emirates não tem autorização para atuar como operadora turística no Brasil.