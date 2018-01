Air France cancela 12 voos entre Paris e capitais brasileiras

Devido a uma greve de funcionários iniciada nesta segunda-feira (15), a Air France anunciou o

cancelamento de 12 voos programados para os próximos dias. Os trajetos seriam feitos entre Paris e as

cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Cerca de 60% dos pilotos cruzaram os braços nesta manhã em

resposta às medidas de corte de custo da companhia, que pretende ampliar sua participação no mercado de empresas de baixo custo.

Por volta de 7 mil funcionários da Air France serão mobilizados para auxiliar na operação dos serviços que não foram paralisados. Está prevista a realização de 48% dos voos programados para esta segunda. As viagens podem ser alteradas a partir do próximo dia 23, um dia depois da data prevista para o fim da greve. Os clientes têm até uma semana para realizar a troca sem cobranças. A empresa ainda se compromete a devolver o valor total dos bilhetes cancelados. As alterações podem ser feitas no site da companhia (www.airfrance.com.br) ou pela central de atendimento da empresa (4003-9955).

Veja a lista dos voos cancelados pela companhia:

Voos entre São Paulo e Paris:

• 15/09: AF 456 Paris-São Paulo que partiria hoje às 10h30 do Aeroporto Paris-Charles de Gaulle

• 15/09: AF 459 São Paulo- Paris que partiria hoje do Aeroporto de Guarulhos às 19h10

• 15/09: AF 454 Paris-São Paulo que partiria hoje às 23h30 do Aeroporto Paris-Charles de Gaulle

• 16/09: AF 457 São Paulo-Paris que partiria amanhã do Aeroporto de Guarulhos às 15h40

• 16/09: AF 456 Paris-São Paulo que partiria amanhã às 10h30 do Aeroporto Paris-Charles de Gaulle

• 16/09: AF 459 São Paulo- Paris que partiria amanhã do Aeroporto de Guarulhos às 19h10

• 16/09: AF 454 Paris-São Paulo que partiria amanhã às 23h30 do Aeroporto Paris-Charles de Gaulle

• 17/09: AF 457 São Paulo-Paris que partiria dia 17/9 do Aeroporto de Guarulhos às 15h40

Voos entre Rio de Janeiro e Paris:

• 16/09: AF 442 Paris-Rio de Janeiro que partiria amanhã às 23h25 do Aeroporto Paris-Charles de Gaulle

• 17/09: AF 443 Rio de Janeiro-Paris que partiria 17/09 do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro – Galeão às 16h20

Voos de Brasília a Paris:

• 15/09: AF 520 Paris-Brasília que partiria hoje do Aeroporto Paris-Charles de Gaulle às 13h30

• 15/09: AF515 Brasília-Paris que partiria hoje do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitscheck às 22h40