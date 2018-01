AirBnB lança aplicativo que reúne hospedagem, lugares e experiências compartilhadas por moradores

O AirBnb lançou nesta quinta-feira, dia 17, o Trips, uma nova plataforma para celular que reunirá, além de casas e apartamentos para alugar, lugares indicados por pessoas que vivem no destino e experiências oferecidas também por locais. Além dessas três categorias iniciais (casas, lugares e experiências), no futuro, o aplicativo também deverá contar com as categorias voos e serviços também.

Por enquanto, o aplicativo terá indicações de 12 cidades: Detroit, Londres, Paris, Havana, Nairóbi, São Francisco, Cape Town, Miami, Firenze, Tóquio, Nova York e Los Angeles. Também no futuro devem entrar, entre outras cidades, Rio de Janeiro, São Paulo e Buenos Aires para a lista.

Cada serviço conta com descrição, imagens, vídeos, preço e possibilidade de reserva direta no aplicativo. Basta escolher a cidade, a categoria e qual tipo de programa deseja fazer.

“Hoje, a Airbnb está lançando Trips, reunindo onde você fica, o que você faz, e as pessoas que você encontra em um só lugar. Queremos tornar a viagem mágica novamente colocando as pessoas de volta no coração de cada viagem”, disse Brian Chesky, CEO da empresa.

