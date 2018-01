Foto: Arquivo Pessoal

“Meu marido e eu sempre sonhamos em visitar a China”, conta Stella Miotto. Em outubro do ano passado, eles finalmente realizaram esse desejo. Para completar, Stella passou seu aniversário, no dia 30 do mesmo mês, visitando a Muralha da China. “Isso é que é celebração inesquecível”, diz ela.