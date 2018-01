Ano novo eletrônico em Playa del Carmen

À medida que a pista de dança lota, pares de sapatos abandonados se avolumam ao redor do tablado de madeira instalado em plena areia da praia. Ao ar livre, diante do Mar do Caribe e rodeado por coqueiros, tudo o que você precisa fazer é ceder à tentação de dançar, com ou sem companhia, ao ritmo das músicas latinas, de sucessos disco e de sets de música eletrônica. Sair dali, só se for para pegar um outro drink – ou porque o dia amanheceu e é hora de tentar encontrar os sapatos esquecidos para voltar ao hotel.

Quando o assunto é balada, o clube de praia Blue Parrot, com seus vários ambientes que incluem também lounge, bar e deque suspenso, é o ponto alto de Playa del Carmen, no México. E vai ficar ainda mais interessante a partir das primeiras horas de 2010, quando será uma das sedes da terceira edição do BPM Festival. O evento de música eletrônica vai de 1.º a 10 de janeiro, com apresentações diárias de DJs. O festejado iraniano Dubfire está no line up da casa, bem como o greco-sueco Steve Angello, considerado um dos mais bem-sucedidos DJs de house music do mundo. E a festa invade outros quatro clubes pela cidade: Brahma, In Fashion, La Santanera e Alux Cave.

Dá para sentir um pouco o clima do evento no vídeo promocional:

Os ingressos estão à venda aqui – por enquanto, apenas em combos de dez entradas, para todos os dias do evento, por R$ 458,69, mais taxa de R$ 45,87.

Se eu não fosse uma moça de família – ou seja, se não tivesse a agenda de Natal e réveillon tomada por festas familiares de arromba que se tornaram tradição muito antes de eu nascer -, escolheria Playa del Carmen e esse festival para celebrar a chegada de 2010.