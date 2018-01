Antônio Banderas acompanha procissão em Málaga

No entanto, há o temor de que as procissões previstas para hoje à noite não aconteçam por causa do mau tempo que atinge a Costa do Sol nesta semana. Ontem, todas foram canceladas em decorrência das chuvas, o que desapontou turistas e malaguenhos.

Como as imagens não puderam ser levadas às ruas, as pessoas foram até elas. Os tronos que não desfilaram ontem ficaram expostos em suas respectivas igrejas para visitação durante toda a noite. Mesmo com a chuva, havia fila para ver as imagens de perto.