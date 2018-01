Aplicativos úteis aos ciclistas

Viajantes munidos de um smartphone não pagam nada (ou muito pouco) por aplicativos que facilitam a pedalada. Eles podem sugerir rotas e empresas de aluguel de bike, além de áreas para estacionamento. Confira os mais indicados:

Para telefones com Android

(Busque no site www.androlib.com, seção travel)

1. Cycle Tracks: mostra rotas para ciclistas na Bay Area de São Francisco (grátis)

2. VeliMap: indica locais de aluguel de bicicleta em 11 cidades da França, Espanha e Luxemburgo. Também informa onde você pode estacioná-las com segurança (grátis)

3. Velibike: válido nas cidades francesas, indica as estações de bicicleta do tipo self-service e o número de unidades disponíveis em cada (grátis)

4. Vilohelper: mostra as dez unidades de aluguel de bicicleta mais próximo de você em Bruxelas, na Bélgica, e traz mapas (grátis)

5. Spotcicle: do sistema público de aluguel de bicicletas de Montreal e Ottawa, indica as estações mais próximas e o número de unidades livres (grátis)

6. Abcing Pro: para saber a localização dos locais de aluguel de bicicleta, o número de unidades livres e de espaços para estacionar em Barcelona, na Espanha (1 euro)

7. Ridetrac: como um GPS de bicicleta, tem mapa, informa velocidade, distância, altitude e pode salvar as rotas já efetuadas com seus dados específicos (grátis)

Para iPhone

(Procure no www.apple.com/br/itunes/charts, seção travel)

8. Bicing: lista as estações de aluguel de bicicleta, informando o endereço, número de unidades disponíveis e de vagas na cidade de Barcelona, Espanha. Funciona também em iTouch (grátis)

9.Vcub: em Bordeaux, na França, informa os locais de aluguel e quantas bicicletas disponíveis há em cada um (grátis)

10. Abikenow: indica as estações de aluguel de bicicleta mais próximas de você, o número de unidades disponíveis e vagas. Como usa geolocalização, funciona em qualquer cidade (grátis)

Na internet:

Google Maps lançou uma ferramenta que indica rotas exclusivas para ciclistas. Mostrando onde há vias só para bikes, ruas com ciclovias ou as indicadas por ter pouco tráfego de carros.

Nós testamos a novidade e contamos como funciona. Veja a reportagem aqui.