Apps para te ajudar no Caminho de Santiago

Aplicativos para servir de guia no Caminho de Santiago existem aos montes, mas alguns podem te deixar na mão. Listamos aqui quatro deles que consideramos mais interessantes para quem não quer usar mapa.

_____________________________________________________

Camino Santiago Guías (iPhone e Android)



Produzido pela Consumer Eroski, o app tem dicas completas de cada um dos Caminhos de Santiago, os albergues que estão na trilha e até os monumentos históricos que você pode visitar ao fazer os Caminhos Francês, Aragonês, Primitivo e do Norte.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

_____________________________________________________

Caminhos de Santiago (iPhone)

Este app, além de conter todas as informações que você precisa, tem um design amigável, algo difícil de encontrar em apps de viagem. Além de mostrar os Caminhos, albergues e monumentos históricos, também traz previsão do tempo.

_____________________________________________________

Camino de Santiago Buen Camino (iPhone e Android)



A princípio, este app é gratuito, mas é possível fazer compras dentro dele. É patrocinado pelo governo de Navarra e tem as rotas do Caminho Aragonês, do Caminho Baztanês (pouco procurado) e a primeira parte do Caminho Francês de forma gratuita. Para ter o resto, é preciso pagar alguns dólares. A vantagem desse app em relação aos outros é que ele não tem propagandas, o que torna a navegação mais agradável.

_____________________________________________________

Camino de Santiago Guide v2.0 (Android)



Organizado e atrativo aos olhos e dedos, esse app, além de dar dicas de albergues, sugere atividades para fazer naqueles dias em que as bolhas nos pés não estão te deixando andar. Ele também mostra onde há médicos e fisioterapeutas e orienta tanto quem está a pé quanto quem está de bicicleta.