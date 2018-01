Vem aí o Oasis of the Seas

Quando parece que já vimos as coisas mais gigantescas do mundo, surge algo para nos surpreender…

Este é o Oasis of the Seas, o maior e mais novo navio de cruzeiro do mundo. Pesando nada menos que 220 mil toneladas, possui 16 decks, 2.700 cabines e pode transportar até 5.400 hóspedes.

Este grandalhão chegou hoje em sua casa, o porto de Everglades in Fort Lauderdale, na Flórida. Para isso, enfrentou 14 dias no mar, já que foi construído na Finlândia. Agora, só está aguardando sua inauguração oficial, marcada para o dia 20.