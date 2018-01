Aquecendo o sambódromo

Ainda dá tempo de conferir a prévia de algumas das Escolas de Samba cariocas antes dos desfiles oficiais do Carnaval. Além dos ensaios das bateria realizados uma, duas ou até três vezes por semana em cada Escola, há os técnicos, feitos no próprio sanbódromo do Rio.

Os ensaios são gratuitos e vão até dia 7 de fevereiro, sempre aos fins de semana. As arquibancadas ficam abertas ao público, com garantia de banheiros limpos e seguranças ao redor da passarela. E o Pagode da Marquês, com artistas da MPB, encerra as apresentações nos domingos. Então, programe-se:

Dia 24/1 (domingo):

19 hs: Rocinha

20 hs: Mangueira

22 hs: Unidos da Tijuca

Dia 30/1 (sábado):

19 hs: Estácio

20 hs: Porto da Pedra

22 hs: Portela

Dia 31/1 (domigo):

19 hs: Renascer

20 hs: Grande Rio

22 hs: VIla Isabel

Dia 6/2 (sábado):

19 hs: Beija-Flor

22 hs: Imperatriz

Dia 7/2 (domingo):

19 hs: teste de som e iluminação com o Salgueiro