Araras-azuis passeiam pelo País em ‘Rio 2’

As simpáticas araras-azuis que em 2011 viraram o Rio de cabeça para baixo voltam aos cinemas para um inspirado passeio por outros cartões-postais brasileiros. No segundo longa de animação da franquia, com estreia no dia 27, Blu, Jade e seus filhos vão rasgar nuvens em uma viagem que os levará até a floresta amazônica.

Os cenários escolhidos são, mais uma vez, inspiradores e lindamente reproduzidos na animação. Ao longo de 101 minutos, a família de aves passará por pontos turísticos como o Elevador Lacerda, símbolo de Salvador. Desfrutarão do horizonte a perder de vista e da beleza natural da Chapada Diamantina, da arquitetura colonial da mineira Ouro Preto e até dos traços de Oscar Niemeyer em Brasília.

Tudo acontece em meio à Copa do Mundo, com participação de Rodrigo Santoro (na dublagem do personagem Túlio) e dos músicos Sérgio Mendes e Carlinhos Brown, que chegaram a ser indicados ao Oscar de melhor canção pela composição Real in Rio.