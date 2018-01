Arizona: Emoção e copos cheios sob o céu preservado

FLAGSTAFF

Além de cânions e montanhas, há outros programas capazes de tirar o fôlego em Flagstaff. Adrenalina nas alturas? Contemplação de estrelas? Cervejas artesanais? A escolha é sua:

Flagstaff Extreme

A Flagstaff Extreme é uma brincadeira para quem gosta de esportes radicais. A US$ 50 (R$ 111) por pessoa, você faz um pequeno curso de escalada e se diverte com tirolesas e pistas com obstáculos suspensos entre uma floresta de pinheiros. Vista de baixo, a atividade não parece nada radical. Mas é questão de ponto de vista. Lá em cima a adrenalina vai a mil conforme você avança para alturas cada vez maiores. Os desafios são realizados com o turista preso a uma corda de segurança e monitorado o tempo todo. É um programa também para crianças, que contam com um circuito exclusivo – os pequenos precisam ter a partir de 7 anos.

Lowell Observatory

Agora, se você não é do tipo aventureiro, recomendo uma visita ao Lowell Observatory. Voltado aos entusiastas da astronomia, o observatório reúne telescópios que permitem ver a Lua, Vênus e muitas constelações. O pessoal em Flagstaff considera o céu da cidade uma espécie de patrimônio natural, cuja preservação está regulamentada em lei no município. A legislação local veda prédios altos e estipula os níveis legais de iluminação na área urbana. Funciona de segunda-feira a sábado, das 9 horas às 21h30; domingo, até as 17 horas. Adultos pagam US$ 12 (R$ 26,50); idosos, US$ 11 (R$ 24,50), e quem tem de 5 a 17 anos, U$ 6 (R$ 13,30). Grátis para menores de 5 anos.

Ale Trail

Eis um roteiro para os amigos do copo. Aqui, você pode curtir uma degustação em qualquer uma das seis fábricas de cerveja artesanal instaladas em Flagstaff. Escolhi visitar a Mother Road, que funciona numa espécie de garagem, no centro da cidade. Ali você pode beber a cerveja fresquinha no boteco que a fabrica. Na garagem onde máquinas enormes trabalham quase o tempo todo, os donos do negócio instalaram um balcão, banquinhos e meia dúzia de mesas para receber clientes. Também é normal ver os turistas com copos (cheios) nas mãos enquanto um funcionário explica o funcionamento da cervejaria. Na Mother Road se paga pelo “quanto” se bebe, não pelo “o quê”. A dose pequena sai por US$ 1 (R$ 2,25), a média por US$ 3,50 (R$ 7,80) e a grande por US$ 5,50 (R$ 12,20). Você também pode agendar uma visita diretamente pelo site da cervejaria. / R.C.