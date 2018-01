Arte em 3D invade rua londrina

Os cômicos personagens do filme A Era do Gelo agora estão no Guinness. Não por méritos próprios, mas sim porque o alemão Edgar Müller escolheu os bichinhos para dar mais graça a sua nova pintura artística. A que ganhou o posto de maior arte em 3D feita na rua do mundo – batendo seu próprio recorde.

Edgard precisou de seis dias para pintar a cena, que cobre uma área de 330 metros quadrados de Westfield, em Londres. Nela, o mamute Manny, mais uma vez, está salvando a vida dos amigos Sid e Diego, que quase caem de uma geleira. De tão bem feita, a imagem é quase real. Quem passar por ali até o Natal, vai ter a chance de comprovar.

Depois de participar do Festival do World Culture do ano passado, na Alemanha, Edgar se empolgou e seguiu pintando, criando uma série de trabalhos de grande porte que se classificam na 3D Street Art. Sua preferência é pelos espaços urbanos, pois gosta de desafiar a percepção do público mudando suas aparências.

Veja o making of de uma de suas criações: