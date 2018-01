As comemorações peculiares do Jubileu de Diamante da rainha Elizabeth II

A rainha Elizabeth durante visita há duas semanas ao Chester Zoo, na Inglaterra. Foto: PAUL GROVER/REUTERS

As comemorações em homenagem aos 60 anos de reinado da rainha Elizabeth II estão mobilizando não só o Reino Unido, como pessoas de todos os países que têm algum interesse na família real. E os eventos programados para o fim de semana prolongado principal das comemorações de amanhã, 2 até 5 de junho, são variados, para dizer o mínimo. Mas a programação se estende até o final do ano com exposições e shows pelo país. Incluem desde corrida de homens vestindo kilt até brindes especiais para súditos com os nomes ‘Liz’ e ‘Phil’, alusão à rainha Elizabeth e ao príncipe Phillip, seu esposo.

Veja abaixo alguns destaques inusitados da programação do Jubileu de Diamante:

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No domingo, data central da celebração, a rainha Elizabeth II e o príncipe Philip embarcam no barco central da flotilha Thames Pageant com mil barcos que navegarão por mais de duas horas pelo rio Tâmisa, com milhares de pessoas acompanhando das margens.

Uma grande tela com uma imagem do jubileu de 1977 foi estendida à beira do Tâmisa e marca os preparativos par a celebração do jubileu. Foto: SUZANNE PLUNKETT/REUTERS

Um pouco antes, a grande festa em Picadilly terá carros antigos, um tapete vermelho da BAFTA (Academia Britânica de Cinema e Televisão), leitão assado e o evento “Live at the Ritz” (oportunidade de dançar ao som da banda permanente do famoso hotel). No Piccadilly Big Jubilee Lunch, o grande almoço do jubileu em Piccadilly, 500 pessoas tiveram a sorte de conseguir lugar nas mesas de convidados, mas se você não é uma delas, compre uma cesta de piquenique e celebre à sua maneira pelos parques e praças da cidade.

Tudo leva a crer que um dos maiores almoços das comemorações especiais do Jubileu será à beira-rio, quando o vilarejo de Streatley, em Berkshire, e o vilarejo de Goring, em Oxfordshire, serão unidos ao longo do Tâmisa por 450 mesas de piquenique montadas ao ar livre. Bristol deverá ser a maior cidade com festa de rua fora de Londres (91 ruas devem ser fechadas para as comemorações), assim como Manchester, onde haverá mais de 200 eventos organizados em toda a cidade.

Operário limpa a tela com imagem do jubileu de 1977 à beira do Tâmisa. Foto SUZANNE PLUNKETT/REUTERS

Na véspera, em Perth, na Escócia, milhares de homens vão tentar quebrar o recorde mundial de maior corrida de homens usando kilt (a tradicional saia escocesa), como parte das comemorações do Jubileu de Diamante. A corrida de 8 quilômetros promete ser um evento genuinamente escocês e inesquecível, que contará também com piqueniques e desfiles.

O 77 Spirit – The Last Jubilee é o nome do festival punk que será realizado no hipódromo da cidade de Bath no fim de semana prolongado de 2 a 5 de junho. Os organizadores explicam que a ideia é recordar o que realmente foi o Jubileu de 1977. A música ao vivo de Buzzcocks, Damned e Eddie & the Hot Rods proporcionará uma comemoração do Jubileu com um toque de originalidade.

A exposição Diamonds: a Jubilee Celebration vai mostrar as várias maneiras como os diamantes vêm sendo utilizados por monarcas britânicos ao longo dos últimos 200 anos. Inclui uma inédita exibição de várias joias pessoais da rainha A exposição será aberta em 30 de junho e vai até 7 de outubro de 2012.

Também até 7 de outubro de 2012, a Queen´s Gallery estará exibindo Leonardo da Vinci: Anatomist. Trata-se da maior exposição já feita sobre os estudos do corpo humano por Leonardo da Vinci, e os desenhos fazem parte dos grandes tesouros do acervo real.

Victoria Revealed é a nova exposição permanente do Palácio de Kensington, que foi inaugurada em 26 de março de 2012, quando a propriedade reabriu após passar por uma reforma de 12 milhões de libras. A exposição explora a vida da única outra monarca britânica a celebrar um Jubileu de Diamante, a rainha Vitória, cujas próprias palavras exprimiam sua vida e reinado.