As dunas alaranjadas do Jalapão

Foto: Arquivo Pessoal

Quando visitou o Jalapão, Eduardo Andreassi não economizou nos cliques e retratou as belíssimas cenas desta que é a região com menor densidade demográfica do Brasil (apenas 1 habitante por quilômetro quadrado). Localizada no Estado do Tocantins, a área não tem como atrativos apenas os rios ideais para a prática de rafting, mas também incríveis dunas de cor alaranjada. “A coloração é consequência do dióxido de ferro presente na areia e também da incidência do sol”, explica.