As ilhas mais queridas

Adriana Moreira

A pesquisa Traveller’s Choice, do site Trip Advisor, elegeu as 10 melhores ilhas do mundo e da América do Sul. E apenas uma delas figurou nas duas seleções: a Ilha de Páscoa, território chileno localizado em meio ao Oceano Pacífico.

Só para entender como é feita a escolha, o site se baseia na qualidade e quantidade de comentários e avaliações sobre hotéis, restaurantes e atrações em cada ilha citada no site, coletados em um período de 12 meses. Na lista mundial, a primeira colocada foi Ambergris, a maior de Belize, no Caribe, e com a melhor infraestrutura turística. O local é a base para excursões próximas – o país, afinal, é considerado um dos lugares top de mergulho no mundo.

Atrás de ilhas pouco conhecidas dos brasileiros, como as Ilhas Virgens Americanas e a de San Juan, em Washington, a paradisíaca Santorini, na Grécia, ganhou apenas o quinto lugar.

A Ilha de Páscoa ficou na 9ª colocação entre as favoritas dos internautas na seleção mundial, e na primeira da América do Sul. E é aí que entra o Brasil, com nada menos que quatro ilhas: Boipeba, na Bahia (2ª); Ilha Grande, no Rio de Janeiro (3ª); Fernando de Noronha, Pernambuco (4ª) e a paulista Ilhabela (6ª). Vamos combinar que, pela quantidade de destinos escolhidos, o Brasil bem que merecia um primeiro lugar só pelo conjunto da obra, não é mesmo?

Daí você pode estar se perguntando: o que tem demais na Ilha de Páscoa para figurar nas duas listas? Bem, ela é bastante diferente de suas concorrentes. As praias, por exemplo, não são a principal atração de lá. Há apenas duas, Ovahe e Anakena. A pedida ali é fazer caminhadas ou trilhas de bicicleta e conhecer a história dos moais, as gigantescas estátuas de pedra esculpidas em um dos três vulcões inativos que deram origem à ilha. E, claro, conhecer a cultura rapa nui, os nativos desse pedaço isolado de terra.

Para ver a lista completa dos escolhidos, clique aqui. E depois responda: e aí, você concorda com os escolhidos?