As manchetes de Andy Warhol expostas em Washington

Bruna Tiussu

Obcecado pelo lado sensacionalista e dramático das notícias de jornal, Andy Warhol dedicou uma série de trabalhos ao tema. Pinturas, desenhos, fotografias, esculturas e filmes criados pelo artista americano com base em manchetes de mídias contemporâneas à sua época estarão pela primeira vez expostas ao público.

A mostra Warhol: Headlines será inaugurada domingo, dia 25, na National Gallery of Art, em Washington DC. Ao todo, serão 80 obras e, para que o público entenda melhor o trabalho e objetivos do artista, materiais de apoio, imagens e partes dos textos originais também estarão expostos.

Obra ‘Fate Presto, 1981’ em serigrafia e tinta acrílica. Fotos: Susan Walsh/AP

Pintura em óleo, intitulada ‘Ailing Ali In Fight of Life, 1984’, de Warhol e Jean-Michel Basquiat

Muitas destas notícias transformadas em arte traçam um paralelo com a própria vida do artista, seu momento profissional ou mesmo o vivido pela sociedade no período pós 2.ª Guerra Mundial. O primeiro trabalho exposto são manchetes pintadas à mão com inspiração em tabloides de supermercados do fim dos anos 1950. Não deixava escapar notícias de celebridades, escândalos de Hollywood, assim como as tragédias diárias de pessoas comuns.

A exposição fica em Washington até 2 de janeiro de 2012. Depois, segue para o Museum für Moderne Kunst, de Frankfurt (11 de fevereiro a 13 de maio de 2012), Galleria Nazionale d’Arte Moderna, de Roma (11 de junho a 9 de setembro de 2012) e The Andy Warhol Museum , em Pittsburgh, Estados Unidos (14 de outubro de 2012 a 6 de janeiro de 2013).