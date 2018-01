Às vésperas reveillon, São Vicente promove volta aos anos 80

O cantor Ritchie, que se apresenta em São Vicente. Foto: Ayrton Vignola/AE

Quem está na Baixada Santista aproveitando o verão neste fim de ano poderá curtir uma noite especial nesta sexta-feira. Num clima de saudades dos anos 80, astros que marcaram época sobrem ao palco montado na Praia do Gonzaguinha, em São Vicente. A partir das 19 hs, Ritchie, Kid Vinil, Nasi, Marcelo Nova e Kiko Zambianchi cantarão seus maiores sucessos de graça. Os shows fazem parte do Festival de Verão de São Vicente, organizado pela secretaria de turismo do Estado de São Paulo em parceria com a prefeitura do município, que ainda contará com atrações como clínica de balonismo e yoga antes da maratona musical oitentista.