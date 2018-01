Aspen em clima de X Games

Bruna Tiussu

A neve voltou a cair em Apen justo quando começou a maior competição de esporte de inverno que a pequena cidade do Colorado sedia, ano após ano. Em sua 17a edição, o X Games atrai moradores e visitantes (mais de 20 mil turistas visitam o destino durante o evento) para a montanha de Buttermilk, palco das manobras e piruetas de esquiadores, snowboarders e atletas que pilotam snowmobiles. Sente só um gostinho do que rola nas pistas:

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fotos: ESPN/Divulgação

Admiradores e curiosos se posicionam ao redor das pistas de manobras e da chamada SuperPipe, a principal rampa, com 173 metros de comprimento. Já os convidados têm visão privilegiada do alto da torre de comando da SuperPipe, que conta com sete salas Vips. A estrutura é tão grandiosa que chama a atenção na paisagem de Aspen: com 20 metros de altura, chega a ultrapassar o prédio mais alto da cidadezinha em quatro metros.

Vale lembrar que estrutura semelhante a de Aspen vai aterrissar em Foz do Iguaçu em abril: no Brasil, a cidade foi escolhida para sediar a versão “seca” do X Games por três anos. Espere manobras tão radicias quanto as das fotografias acima, mas com skatistas no comando.

Agora, veja um pouquinho do que rola além das manobras durante o evento americano, que segue movimentando Aspen até amanhã, dia 27.

Vista da área do X Games a partir da torre de controle da SuperPipe. Fotos: Bruna Tiussu/Estadão

Público entre as pistas assistindo as etapas da competição

Figuras carismáticas sempre marcam presença nos jogos de Aspen

Depois de manobrar seu snowmobile, Paul Thacker faz seção de autógrafos para a garotada

Etapas de esqui freestyle masculino e feminino

Junto com as competições, o evento promove shows na cidade. Este foi no palco da montanha Aspen