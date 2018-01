Atores de ‘Harry Potter’ testam nova atração em Orlando

Lucas Frasão / ORLANDO / ESPECIAL PARA O ESTADO

Mais de 20 câmeras, transmissão ao vivo em dois telões de 5 metros de altura e um tapete vermelho que ia da estação King’s Cross, de Londres, até a entrada do Beco Diagonal, onde o então bruxinho aprendiz Harry Potter compra seus primeiros livros para começar os estudos na escola de magia de Hogwarts.

A apresentação da nova área dedicada aos bruxos criados por J.K. Rowling ocorreu na noite desta quarta-feira (18) com a presença de atores dos filmes, que deram entrevistas no tapete vermelho e foram os primeiros a entrar no Beco Diagonal. A nova área construída dentro do parque Universal Studios, em Orlando, será aberta ao publico no dia 8 de julho e dobra o tamanho do espaço total dedicado a Harry Potter no complexo Universal.

Trata-se da única atração, aliás, que se estende por dois parques: desde 2010, O Mundo Magico de Harry Potter – Hogsmeade funciona no vizinho Islands of Adventure.

Os atores da versão cinematográfica da sala Harry Potter, entre eles James Phelps (Fred Weasley), Oliver Phelps (George Weasley), Tom Felton (Draco Malfoy), Bonnie Wright (Gina Weasley), Robbie Coltrane (Rubeo Hagrid), Warwick Davis (Professor Filius Flitwick), Evanna Lynch (Luna Lovegood), Domhall Gleeson (Gui Weasley) e Matthew Lewis (Neville Longbottom), foram os primeiros a entrar no Beco Diagonal e experimentar a nova Fuga de Gringotes, a novidade central da parte recém-inaugurada do complexo.

A Fuga de Gringotes mistura cinema com tecnologia 3D e o convidado vai dentro de um carrinho que, em alguns momentos, se transforma em montanha-russa e promete ser tão boa quanto a partida de quadribol que é o centro da atração do Islands of Adventure. Os atores presentes ao evento experimentaram a atração ao lado de amigos e familiares em um verdadeiro teste do Beco Diagonal. Sairam de sorriso no rosto. “Foi muito bom” , disse James Phelps.