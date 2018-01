Atrações mágicas de Potter

Depois de anunciada a data de inauguração do Mundo Mágico de Harry Potter – dia 18 de junho – o Universal Orlando Resort também divulgou mais detalhes das novas atrações.

Antes de mais nada, é bom esclarecer que não se trata de um novo parque, e sim uma área temática dentro do Universal, uma réplica de Hogsmeade, a vila mágica do Reino Unido onde se passam as aventuras do bruxo.

No principal brinquedo, chamado de Harry Potter e a Viagem Perdida, os visitantes são convidados a uma visita de uma hora ao grandioso Castelo de Hogwarts. E a diversão já começa na fila: imitando os dos filmes, os porta-retratos fixados nas paredes se mexem e conversam com o público.

Em seguida, Harry, Ron e Hermione vão usar sua lábia para convencer o visitante a matar a aula e segui-los. A aventura começa sobrevoando o castelo, logo, será preciso escapar do ataque de um dragão, encarar o Salgueiro Lutador para depois cair na diversão participando de uma partida de Quadribol.

Efeitos especiais combinados com um braço mecânico e tecnologias de cinema em 360º propiciam uma vivência do ambiente bem próxima da realidade. O tour inclui passar pelo Sala Precisa (onde as velas flutuam), o escritório de Dumbledore e a sala de aula de Defesa Contra Arte das Trevas.

Além do castelo, as duas outras novas atrações serão montanhas-russas. O Voo do Hipogrifo, indicada para toda a família por estar classificada como leve, e o Desafio do Dragão, esta sim mais radical, dando a impressão que os carrinhos se cruzam três vezes no ar.

Comes e bebes da vila mágica

Já pensou em comer aqueles feijões de vários sabores ou o sapo de chocolate que viraram marca registrada dos longas do Harry Potter? Pois estas opções estarão no cardápio dos restaurantes da nova área temática. Assim como o suco de abóbora e a cerveja amanteigada, criados por um chef exclusivo e supervisionados pela própria J. K. Rowling, a autora das aventuras, que afirmou que o sabor de cada um é exatamente o imaginado por ela quando escreveu as histórias…

Souvenirs de bruxaria

Quer provar que realmente esteve na vila mágica de Harry Potter? Vá até o correio local e mande uma carta ou cartão postal. Saindo dali, eles recebem o selo exclusivo de Hogsmeade. E antes de deixar o Mundo Mágico, dê uma passada na loja das varinhas mágicas e tente a sorte. Lá, não basta escolher uma que te agrade. A varinha tem que te escolher também.