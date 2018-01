Aviões para os pequenos empurrarem e sonharem

Até domingo 12 de outubro, quando é comemorado o Dia das Crianças, os passageiros – mirins ou não – que passarem pelo terminal 2 do aeroporto internacional de Guarulhos terão uma surpresa voadora. A TAM propôs apresentar a história da aviação de um jeito bem diferente ao transformar os tradicionais carrinhos de bagagens do aeroporto em réplicas perfeitas de alguns dos aviões mais famosos em exibição no Museu TAM, em São Carlos. Por lá

Réplica do 14-Bis, a aeronave criada pelo brasileiro Santos Dumont

Batizado de Bagagem Histórica, o projeto é uma ação da agência Wunderman e oferecerá a chance de “dar uma volta” em aeronaves emblemáticas. É o caso do 14-Bis, criado pelo brasileiro Santos Dumont e um dos primeiros a levantar voo no mundo; do Spitfire, caça britânico mais famoso da Segunda Guerra Mundial; do Gloster Meteor, primeiro avião britânico equipado com assento ejetável, e o Flea Ship, a primeira aeronave projetada por uma mulher.

Spitfire, caça britânico mais famoso da Segunda Guerra Mundial

As réplicas das aeronaves estarão disponíveis em um estande customizado próximo à área de check in da TAM. Os pequenos passageiros poderão “pilotar” os aviõezinhos enquanto escutam um capítulo da história da aviação, já que cada modelo trará um fone de ouvido e uma gravação sobre a saga da aviação e a epopeia da aeronave utilizada pela criança.

“Esse projeto celebra a nossa paixão pela aviação e é, sem dúvida, uma das formas mais envolventes que encontramos para mostrar aos nossos clientes o quanto o sonho de voar está presente em cada um de nós. Além disso, é uma oportunidade de compartilhar com os passageiros um pouco do acervo do Museu TAM, atraindo a atenção e buscando manter viva um pouco dessa história no ambiente agitado do maior aeroporto do Brasil.”, afirma Eduardo Costa, diretor de Marketing da TAM.