ATRÁS DO TRIO EU VOU

A mudança significativa no carnaval de Salvador neste ano é a redução do percurso do Circuito Osmar, no bairro do Campo Grande – os trios deixam de passar pela tradicional, mas estreita, Rua Carlos Gomes. A despedida do cantor Bell Marques do grupo Chiclete com Banana deverá ser o momento emocionante da folia na capital baiana. Já na terça-feira, Bell estreará seu novo bloco, Vumbora, com abadás que custam desde R$ 450. Entre turistas e moradores, são esperados 2 milhões de foliões. O site carnaval.salvador.ba.gov.br entra no ar em breve com a programação. Os principais abadás são vendidos no centraldocarnaval.com.br.

Pituba Plaza – Simples e eficiente, na orla. Fica no bairro de Pituba – será necessário pegar táxi ou ônibus para ir à folia. Para dois, diária a R$ 496, com café e Wi-Fi.

Pestana Bahia – Rebatizado como Hotel Claudia Leitte by Pestana durante o carnaval, fechou parceria com a cantora para oferecer pacote com festas, pocket show, uma entrada para o camarote e um abadá do bloco Largadinho, comandado por Claudia. Diária desde R$ 849 por pessoa, reserva de cinco dias.

Grande Hotel da Barra – As instalações estão um pouco antigas, mas a localização é ótima: no Porto da Barra. Diária a R$ 990, para dois, com café e Wi-Fi.

Gran Hotel Stella Maris – É um resort na área urbana de Salvador, no bairro de Stella Maris. Será preciso pegar táxi ou ônibus para ir aos trios. Para dois, 5 noites a R$ 3.986, com café e Wi-Fi.

Aram Yami – Com perfil romântico e decoração caprichada, fica no bairro histórico de Santo Antonio, vizinho ao Pelourinho. Pacote de 5 noites para dois, desde R$ 7.300.

UMA REDE PREGUIÇOSA

Com 1,1 mil quilômetros de litoral, a Bahia tem um dos trechos de costa mais cobiçados do País. E, com tanto espaço, é claro que sobra muito para quem quer aproveitar o feriado sem trios elétricos. O forte são os resorts – dos mais exclusivos, pensados para poucos hóspedes, aos familiares, onde até pode haver alguma programação foliã, mas voltadas às crianças e da qual é possível manter distância.

Grand Palladium Imbassaí – A 1h30 de Salvador, o hotel terá festas próprias na praia, uma das mais bonitas do litoral norte baiano. Diárias desde R$ 810 por pessoa em quarto duplo, all-inclusive.

Costa do Sauipe – O megarresort a 76 quilômetros de Salvador não terá programação de carnaval, mas uma voltada a esportes ao ar livre (caiaque, stand up paddle) e música, sem marchinhas. De 28/2 a 5/3, desde R$ 870 por pessoa, com café.

Pousada Terra Morena – Linda e sem lotação, a vila de Santo André, 24 quilômetros ao norte de Porto Seguro, é ótima para descansar à beira-mar. O pacote de 28/2 a 5/3 da Terra Morena custa R$ 1.450 por pessoa, em quarto duplo, com café. A 1 quilômetro do mar, tem praia de rio.

Cana Brava Resort – Com perfil familiar, o resort tem suas acomodações e áreas de lazer em meio a coqueirais. O ponto forte é a programação para crianças. Diária para casal desde R$ 1.210, com cortesia para duas crianças e sistema all-inclusive; reserva mínima de 5 noites.

Iberostar Praia do Forte – Também perfeito para famílias, tem todos os 536 apartamentos voltados para o mar. Pacote de 4 noites custa desde R$ 2.700 por pessoa em sistema all-inclusive.

Kiaroa – Na Península de Maraú, segue a linha sustentável na arquitetura, amenities, gastronomia e passeios. A rede na varanda é garantida desde os quartos mais simples; os mais luxuosos têm piscina privativa. Cinco noites para casal, com café e transfer de Ilhéus ou Salvador, desde R$ 10.377.

Uxua – Com design interno todo trabalhado em materiais locais – madeira, argila, pedras, fibras – fica na badalada Trancoso. O destaque é a piscina revestida de pedriscos de quartzo da região. A vila não tem desfile carnavalesco – no Quadrado, a atividade social resume-se aos encontros (animados) em bares e restaurantes. Cinco noites com café, R$ 12.150, para dois.